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В Подмосковье мужчина из ревности с ножом напал на бывшую жену

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Мытищ, который с ножом напал на женщину, пострадавшая госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию из больницы 17 мая поступило сообщение о том, что к ним доставлена и госпитализирована с ножевыми ранениями женщина 1987 года рождения. «Сотрудниками полиции предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных на улице Фрунзе, между женщиной и мужчиной произошла ссора, после чего последний нанес потерпевшей ножевое ранение», — пояснили в главке. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что конфликт произошел между бывшими мужем и женой. Мужчина из ревности напал с ножом на бывшую жену.