В Подмосковье мужчина из ревности с ножом напал на бывшую жену

По его словам, в полицию из больницы 17 мая поступило сообщение о том, что к ним доставлена и госпитализирована с ножевыми ранениями женщина 1987 года рождения. «Сотрудниками полиции предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных на улице Фрунзе, между женщиной и мужчиной произошла ссора, после чего последний нанес потерпевшей ножевое ранение», — пояснили в главке. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.