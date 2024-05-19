В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП с пассажирским автобусом

Напомним, 18 мая в Екатеринбурге водитель Toyota Avensis пытался скрыться от сотрудников ДПС и устроил массовую аварию. Мужчина проигнорировал требования экипажа остановиться и увеличил скорость, но в результате не справился с управлением и врезался в автомобили Hyundai и «Газель».