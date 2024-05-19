В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП с пассажирским автобусом

В центре Екатеринбурга 19 мая пассажирский автобус № 52 столкнулся с двумя легковушками. Авария произошла на пересечении улиц 8 Марта и Шварца. Транспортные средства получили механические повреждения. Об этом сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
— В ДТП нет пострадавших, — рассказали пресс-службе ведомства.
Напомним, 18 мая в Екатеринбурге водитель Toyota Avensis пытался скрыться от сотрудников ДПС и устроил массовую аварию. Мужчина проигнорировал требования экипажа остановиться и увеличил скорость, но в результате не справился с управлением и врезался в автомобили Hyundai и «Газель».
Ранее в Екатеринбурге два человека пострадали с ДТП с пассажирским автобусом. Водитель транспортного средства превысил скорость и врезался в двигающуюся ГАЗель.