Славянский НПЗ после атаки беспилотников приостановил работу

«Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — приводит агентство слова господина Труднева.
Глава Славянского района Кубани Роман Синяговский в своем Telegram-канале сообщил, что на территории НПЗ упали ночью шесть БПЛА. Один взрыв произошел в районе старого кладбища, один — в хуторе Трудобеликовский.
Господин Синяговский уточнил, что, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте падений работают специальные службы.
Ночью 19 мая над территорией Краснодарского края сбили 57 БПЛА. Атаке подверглись, в частности, Славянский и Кущевский районы Кубани. Также ночью были атакованы Крым и Белгородская область.