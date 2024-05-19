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Славянский НПЗ после атаки беспилотников приостановил работу

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после ночной атаки беспилотников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — приводит агентство слова господина Труднева.

Глава Славянского района Кубани Роман Синяговский в своем Telegram-канале сообщил, что на территории НПЗ упали ночью шесть БПЛА. Один взрыв произошел в районе старого кладбища, один — в хуторе Трудобеликовский.

Господин Синяговский уточнил, что, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте падений работают специальные службы.

Ночью 19 мая над территорией Краснодарского края сбили 57 БПЛА. Атаке подверглись, в частности, Славянский и Кущевский районы Кубани. Также ночью были атакованы Крым и Белгородская область.