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В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил назначенный Киевом глава военной администрации области Александр Прокудин.

Источник: РИА "Новости"

«Были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру», — написал он в своем Telegram-канале.

О каких именно объектах идет речь, украинский чиновник не уточнил.

Ранее, 10 мая, Прокудин сообщал о повреждении в подконтрольной Киеву части региона складских помещений, объекта критической инфраструктуры и газопровода. Министерство обороны России информацию не комментировало.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.