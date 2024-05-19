Под Красноярском сошёл с рельс грузовой поезд

На перегоне Красноярск Восточный — Сорокино с железной дороги сошли несколько вагонов поезда. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре проверяют обстоятельства произошедшего.
Всё произошло в воскресенье 19 мая в 12:50. Как сообщают в прокуратуре, с рельс сошло пять вагонов в составе грузового поезда.
В КрасЖД рассказали, что в результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути, движение по перегону временно остановлено, а для ликвидации последствий направлены восстановительные поезда со станций Красноярск, Саянская, Уяр. Никто не пострадал.
Из-за происшествия задержатся несколько поездов и две пригородных электрички.
Поезда дальнего следования:
— № 205 Иркутск — Анапа;
— № 81 Улан-Удэ — Москва;
— № 375 Нерюнгри — Новосибирск;
— № 70 Москва — Чита;
— № 10 Москва — Владивосток;,
Электрички:
— № 6173 Камарчага — Красноярск;
— № 6200 Красноярск — Камарчага".
Для координации в РЖД создали оперативный штаб.