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Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в херсонском селе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Херсонской области пострадали 16 человек, у них контузии и легкие ранения, помощь оказана на месте, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

Ранее Сальдо сообщил, что в результате атаки беспилотника один человек погиб, много раненых. В микроавтобусе ехали рабочие на сбор клубники.

«Всего в микроавтобусе ехало 17 человек. Один погибший. У всех остальных контузии и легкие ранения. Помощь оказали на месте. В больницу никого не отправили», — сказал Сальдо.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.