Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани

Ранее глава славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию Нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы.

«БПЛА несли в себе заряд с поражающими элементами в виде стальных шариков, при детонации они разлетаются в разные стороны, пострадавших нигде нет, все нормально у нас, на Кубани никто не пострадал, ни жилые дома, ни люди», — сказал Труднев.