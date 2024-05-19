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Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани

СОЧИ, 19 мая — РИА Новости. Беспилотники, атаковавшие славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе на Кубани, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков, сообщил РИА Новости директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию Нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы.

В результате атаки беспилотников завод приостановил работу, сообщили в компании.

«БПЛА несли в себе заряд с поражающими элементами в виде стальных шариков, при детонации они разлетаются в разные стороны, пострадавших нигде нет, все нормально у нас, на Кубани никто не пострадал, ни жилые дома, ни люди», — сказал Труднев.

Он предупредил, что при обнаружении подобный «шарик» трогать нельзя. Отвечая на вопрос, пострадали ли стратегические объекты завода в результате падения шести беспилотников, Труднев ответил, пока неизвестно, специалисты устанавливают степень повреждений инфраструктуры компании.