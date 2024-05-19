Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани

Ранее глава славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию Нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы.
В результате атаки беспилотников завод приостановил работу, сообщили в компании.
Он предупредил, что при обнаружении подобный «шарик» трогать нельзя. Отвечая на вопрос, пострадали ли стратегические объекты завода в результате падения шести беспилотников, Труднев ответил, пока неизвестно, специалисты устанавливают степень повреждений инфраструктуры компании.