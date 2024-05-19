Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике “Иностранного легиона”, 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что группировкой были отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах Волчанска, Липцов и Тихого в Харьковской области.
«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также 122 мм боевая машина РСЗО “Град”», — добавили в МО РФ.