Средства ПВО за сутки сбили 103 украинских беспилотника и 12 ракет ATACMS

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых — самолетного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета “Точка-У”, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 4 управляемые авиационные бомбы “Hammer” производства Франции, 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также 9 реактивных снарядов HIMARS производства США и “Ольха”», — сказали там.