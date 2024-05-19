«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых — самолетного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета “Точка-У”, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 4 управляемые авиационные бомбы “Hammer” производства Франции, 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также 9 реактивных снарядов HIMARS производства США и “Ольха”», — сказали там.
Средства ПВО за сутки сбили 103 украинских беспилотника и 12 ракет ATACMS
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в течение прошедших суток 104 беспилотника Украины, а также 12 ракет ATACMS и 4 бомбы Hammer. Об этом сообщили в Минобороны России.