«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское и Соловьево Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.