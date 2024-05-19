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В МО РФ заявили об улучшении тактического положения группировки войск «Центр»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Силы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, отбили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — противник потерял до 345 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское и Соловьево Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что потери ВСУ составили до 345 военных, 2 боевые бронемашины, 2 автомобиля, а также 152-мм гаубица «Мста-Б».