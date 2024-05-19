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Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки под Ростовом отправили под стражу

Подозреваемый в убийстве второклассницы рассказал, что, прежде, чем убить, связал девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области сегодня, в воскресенье, 19 мая, избрали меру пресечения подозреваемому в расправе над ученицей второго класса. 25-летнего мужчину отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

По предварительным данным, Иван (имя изменено — прим. Ред.) предложил незнакомой девочке довезти ее до дома. Когда ребенок сел в авто, дончанин поехал в лесосполосу. Он вначале связал малышке рука, а потом задушил.

В отношении мужчины завели дело по статье «Убийство малолетнего». Сегодня, 19 мая, станица прощается с ребенком.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка.

СК