Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки под Ростовом отправили под стражу

В Аксайском районе Ростовской области сегодня, в воскресенье, 19 мая, избрали меру пресечения подозреваемому в расправе над ученицей второго класса. 25-летнего мужчину отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.
По предварительным данным, Иван (имя изменено — прим. Ред.) предложил незнакомой девочке довезти ее до дома. Когда ребенок сел в авто, дончанин поехал в лесосполосу. Он вначале связал малышке рука, а потом задушил.
В отношении мужчины завели дело по статье «Убийство малолетнего». Сегодня, 19 мая, станица прощается с ребенком.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка.