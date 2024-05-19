Остин
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько жилых домов повреждены при ночной атаке в Севастополе

Несколько домов в Севастополе оказались повреждены в результате атаки вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба», — написал губернатор в своем Telegram-канале. Он рассказал, что к настоящему моменту почти все упавшие осколки и суббоеприпасы были обследованы и убраны для дальнейшего уничтожения. Развожаев также напомнил, что при обнаружении суббоеприпаса нельзя подходить к нему, а стоит сразу сообщить по телефону 112.

В ночь на сегодня, 19 мая, над Крымом было сбито девять ракет ATACMS и один беспилотник, передавало Министерство обороны России ранее. В небе над Краснодарским краем сбили 57 БПЛА.