Несколько жилых домов повреждены при ночной атаке в Севастополе

«Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба», — написал губернатор в своем Telegram-канале. Он рассказал, что к настоящему моменту почти все упавшие осколки и суббоеприпасы были обследованы и убраны для дальнейшего уничтожения. Развожаев также напомнил, что при обнаружении суббоеприпаса нельзя подходить к нему, а стоит сразу сообщить по телефону 112.