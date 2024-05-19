В Екатеринбурге пассажирский самолет наехал на работника авиакомпании

По данным телеграм-канала Ural Mash, техник осматривал шасси самолета и заполнял соответствующие документы об исправности борта. Мужчине оставалось сделать еще несколько проверок перед полетом, но пилот самолета не дождался сигнала и поехал. Всю команду борта отстранили, после трехчасовой задержки по маршруту вылетел другой борт, отмечает Ural Mash.