В Екатеринбурге пассажирский самолет наехал на работника авиакомпании

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс в Бишкек, наехал на ногу сотруднику авиакомпании в аэропорту Екатеринбурга, мужчина получил травму, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«При начале движения на предварительном старте воздушное судно А320, эксплуатант “Уральских авиалиний”, вылетающее рейсом Екатеринбург — Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», — говорится в сообщении.
Мужчину доставили в больницу, он получил травму правой ноги. Рейс Екатеринбург — Бишкек вылетел на три часа 24 минуты позже — в 9:39 19 мая.
Транспортная прокуратура начала проверку.
По данным телеграм-канала Ural Mash, техник осматривал шасси самолета и заполнял соответствующие документы об исправности борта. Мужчине оставалось сделать еще несколько проверок перед полетом, но пилот самолета не дождался сигнала и поехал. Всю команду борта отстранили, после трехчасовой задержки по маршруту вылетел другой борт, отмечает Ural Mash.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».