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Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге самолет наехал на техника во время маневрирования перед стартом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина госпитализирован с травмой ноги.

«Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант “Уральские авиалинии”, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, рейс должен был вылететь в субботу в 04.15 мск, но в связи с инцидентом был задержан на 3,5 часа. По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.