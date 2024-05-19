Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга

Отмечается, что мужчина госпитализирован с травмой ноги.
«Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант “Уральские авиалинии”, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, рейс должен был вылететь в субботу в 04.15 мск, но в связи с инцидентом был задержан на 3,5 часа. По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.