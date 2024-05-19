В Иране совершил жесткую посадку вертолет с президентом Раиси на борту

До аварии Эбрахим Раиси путешествовал по провинции Восточный Азербайджан: там на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс он встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Иранская делегация летела на трех вертолетах. Два из них прибыли в место назначения, а третий — с Эбрахимом Раиси — потерпел аварию. Вместе с президентом Ирана в вертолете был глава МИДа Хоссейн Амир-Абдоллахиан.
По данным AP, инцидент произошел близ города Джульфа, который находится в 600 км северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном. Силы Красного Полумесяца, а также военные и полицейские силы начали масштабную операцию по поиску вертолета. Поиски осложняет туман. Как отмечает агентство Tasnim, судя по телефонному звонку одного из спутников президента в центр после аварии, есть надежда, что авария обошлась без жертв.