В Иране совершил жесткую посадку вертолет с президентом Раиси на борту

До аварии Эбрахим Раиси путешествовал по провинции Восточный Азербайджан: там на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс он встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Иранская делегация летела на трех вертолетах. Два из них прибыли в место назначения, а третий — с Эбрахимом Раиси — потерпел аварию. Вместе с президентом Ирана в вертолете был глава МИДа Хоссейн Амир-Абдоллахиан.