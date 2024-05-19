Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

«19 мая около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.