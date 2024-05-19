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Tasnim: спасатели определили место посадки вертолета президента Ирана Раиси

Вертолет президента Ирана найден у села Узи в районе Арсбарана в провинции Восточный Азербайджан, сообщило агентство Tasnim. Бригады спасателей направились на место происшествия. Состояние пассажиров вертолета неизвестно.

Подчеркивается, что вертолет сел в труднодоступном месте. Изначально на место происшествия вылетел вертолет экстренной авиации, однако из-за сильного тумана продолжить воздушную операцию не удалось. На место было направлено восемь машин скорой помощи.

Глава иранского Красного Полумесяца Перхсин Колюнд заявил, что в поисковой операции задействованы 40 наземных групп реагирования. Авиационную технику использовать не получается из-за плохих погодных условий. Он сообщил, что выезжает на место происшествия.

По данным Tasnim, на борту вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси находились министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан и имам пятничной молитвы Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем. Состояние пассажиров пока неизвестно. Иранское агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что президент «в порядке».

Президентский вертолет Ми-171 пропал сегодня, 19 мая, после встречи Эбрахима Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. По данным AP, авария произошла близ города Джульфа, в 600 км северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном. В президентский кортеж входили три вертолета. Вместе с президентом на борту был глава МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан. В двух других вертолетах были министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш.