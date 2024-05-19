Tasnim: спасатели определили место посадки вертолета президента Ирана Раиси

Президентский вертолет Ми-171 пропал сегодня, 19 мая, после встречи Эбрахима Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. По данным AP, авария произошла близ города Джульфа, в 600 км северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном. В президентский кортеж входили три вертолета. Вместе с президентом на борту был глава МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан. В двух других вертолетах были министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш.