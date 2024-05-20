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СУ СКР Прикамья возбудил дело после гибели матери и двоих детей при пожаре

Трагедия произошла в Ныробе 19 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Дело после пожара, в котором погибла мать и двое детей, возбуждено СУ СКР Пермского края, сообщает ведомство.

Речь идёт о трагедии, которая произошла утром 19 мая в посёлке Ныроб. Пожар случился в многоквартирном доме на улице Лесная. В процессе тушения пожарные обнаружили тела троих погибших. Ими оказались двое детей двух и трёх лет, а также их мать.

Как сообщает ведомство, следователями Чердынского отдела СУ СКР Пермского края проведён осмотр места происшествия. Назначены экспертизы для того, чтобы установить причины пожара и гибели людей.

СУ СКР Пермского края возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На данный момент следователи продолжают собирать доказательную базу.

СК