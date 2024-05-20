СУ СКР Прикамья возбудил дело после гибели матери и двоих детей при пожаре

Речь идёт о трагедии, которая произошла утром 19 мая в посёлке Ныроб. Пожар случился в многоквартирном доме на улице Лесная. В процессе тушения пожарные обнаружили тела троих погибших. Ими оказались двое детей двух и трёх лет, а также их мать.