СУ СКР Прикамья возбудил дело после гибели матери и двоих детей при пожаре

Дело после пожара, в котором погибла мать и двое детей, возбуждено СУ СКР Пермского края, сообщает ведомство.
Речь идёт о трагедии, которая произошла утром 19 мая в посёлке Ныроб. Пожар случился в многоквартирном доме на улице Лесная. В процессе тушения пожарные обнаружили тела троих погибших. Ими оказались двое детей двух и трёх лет, а также их мать.
Как сообщает ведомство, следователями Чердынского отдела СУ СКР Пермского края проведён осмотр места происшествия. Назначены экспертизы для того, чтобы установить причины пожара и гибели людей.
СУ СКР Пермского края возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На данный момент следователи продолжают собирать доказательную базу.