В Белгороде 11-летняя девочка пострадала при ударе дрона по жилому дому

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 19 мая в регионе дважды объявляли сигнал ракетной опасности. Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали населенные пункты Малое Городище и Шебекино, под обстрел попали Дроновка и Новая Таволжанка. Беспилотник был сбит в Чернянском районе, около поселка Чапаевский дроны-камикадзе атаковали два работающих в поле автомобиля.