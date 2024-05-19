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В Белгороде 11-летняя девочка пострадала при ударе дрона по жилому дому

Беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался, осколки упали на 11-летнего ребенка, сообщил губернатор Гладков. По его словам, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, дрон залетел в окно одной из квартир и взорвался, ребенок в этот момент находился на детской площадке, на несовершеннолетнюю упали осколки.

«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести», — написал Гладков.

По предварительной информации, повреждения получили шесть квартир и автомобиль, добавил он. На месте происшествия работают оперативные службы.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 19 мая в регионе дважды объявляли сигнал ракетной опасности. Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали населенные пункты Малое Городище и Шебекино, под обстрел попали Дроновка и Новая Таволжанка. Беспилотник был сбит в Чернянском районе, около поселка Чапаевский дроны-камикадзе атаковали два работающих в поле автомобиля.

Минобороны России отчитывалось о перехвате пяти беспилотников над Белгородской областью.