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Скорая столкнулась с легковушкой в Атырау

В Атырау произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скорая столкнулась с легковым авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили корреспонденту в управлении полиции Атырау, ДТП произошло сегодня, 19 мая около 10:30 на трассе Атырау — Индер, в районе села Акжар.

«Водитель автомобиля УАЗ 1968 года рождения при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Mercedes марки под управлением водителя 1980 года рождения, двигавшимся по дороге в противоположном направлении», — сообщили в полиции города.

Сообщается, что в результате пассажир автомобиля Mercedes 1954 года рождения доставлен в областную больницу.

В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.