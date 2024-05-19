Скорая столкнулась с легковушкой в Атырау

Как сообщили корреспонденту в управлении полиции Атырау, ДТП произошло сегодня, 19 мая около 10:30 на трассе Атырау — Индер, в районе села Акжар.
«Водитель автомобиля УАЗ 1968 года рождения при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Mercedes марки под управлением водителя 1980 года рождения, двигавшимся по дороге в противоположном направлении», — сообщили в полиции города.
Сообщается, что в результате пассажир автомобиля Mercedes 1954 года рождения доставлен в областную больницу.
В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.