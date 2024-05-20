В Пермском крае участниками ДТП с квадроциклом стали мальчики 10 и 7 лет

В Пермском крае участниками ДТП стали мальчики 10 и 7 лет. Происшествие произошло днем 18 мая в поселке Щучье-Озеро. За рулем квадроцикла находился 10-летний мальчик, он решил прокатить своего более младшего друга.
Подробности ДТП с несовершеннолетними сообщили в Госавтоинспекции Октябрьского округа. По предварительной информации, семилетний школьник в поселке Щучье-Озеро на ул. Трактововой, 16 встретил 10-летнего соседа на квадроцикле, который предложил ему покататься. Малолетний владелец квадроцикла сел за руль, а первоклассник собирался сесть сзади. Водитель квадроцикла решил посмотреть назад и случайно нажал на газ, в результате чего квадроцикл дернулся, а его пассажир упал, получив травму.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспекции напоминают, водить квадроцикл разрешено с 16 лет. Родителям необходимо быть особенно внимательными к вопросам безопасности детей. Приближаются летние каникулы, свободного времени у детей будет больше, а значит, и соблазнов.