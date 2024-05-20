В Пермском крае участниками ДТП с квадроциклом стали мальчики 10 и 7 лет

Подробности ДТП с несовершеннолетними сообщили в Госавтоинспекции Октябрьского округа. По предварительной информации, семилетний школьник в поселке Щучье-Озеро на ул. Трактововой, 16 встретил 10-летнего соседа на квадроцикле, который предложил ему покататься. Малолетний владелец квадроцикла сел за руль, а первоклассник собирался сесть сзади. Водитель квадроцикла решил посмотреть назад и случайно нажал на газ, в результате чего квадроцикл дернулся, а его пассажир упал, получив травму.