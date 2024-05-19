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В Самаре напали на сотрудников Росгвардии

ЧП произошло в столице 63 региона в воскресенье, 19 мая.

По предварительным данным, неадекватный мужчина буянил и из-за этого к нему вызвали правоохранителей. Предполагается также, что хулиган мог быть в состоянии наркотического опьянения. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчина стал бросаться на них с ножом. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но мужчина продолжал бросаться. Тогда пришлось его обезвредить — сейчас он в больнице. Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, сейчас по факту применения насилия в отношении представителей органов власти возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все детали произошедшего. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.