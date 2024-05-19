Обвиняемый в покушении на премьера Словакии мог действовать не один

Ранее в этот день вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк сообщил, что жизни Фицо ничего не угрожает, а врачи дали хороший прогноз. При этом Калиняк подчеркнул, что состояние министра остается серьезным и ему нужны время и отдых, чтобы восстановиться.