Обвиняемый в покушении на премьера Словакии мог действовать не один

По словам главы МВД Словакии Матуша Шутай-Эштока, совершивший покушение на премьера страны Юрай Цинтула, «не был волком-одиночкой».
Покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая после заседания кабмина. Фицо вышел к приветствовавшим его жителям, после чего раздалось несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Цинтула из города Левице, злоумышленник был задержан. 18 мая суд заключил его под стражу.
Ранее в этот день вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк сообщил, что жизни Фицо ничего не угрожает, а врачи дали хороший прогноз. При этом Калиняк подчеркнул, что состояние министра остается серьезным и ему нужны время и отдых, чтобы восстановиться.
После госпитализации он находился в тяжелом состоянии. Издания страны уточнили, что вследствие полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция длилась около четырех часов, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы. 17 мая Калиняк сообщил, что Фицо перенес еще одну операцию и остается в реанимации.