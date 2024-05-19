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Обвиняемый в покушении на премьера Словакии мог действовать не один

МВД Словакии проверяет причастность других лиц к покушению на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом 19 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на ведомство.

Источник: Reuters

По словам главы МВД Словакии Матуша Шутай-Эштока, совершивший покушение на премьера страны Юрай Цинтула, «не был волком-одиночкой».

Покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая после заседания кабмина. Фицо вышел к приветствовавшим его жителям, после чего раздалось несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Цинтула из города Левице, злоумышленник был задержан. 18 мая суд заключил его под стражу.

Ранее в этот день вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк сообщил, что жизни Фицо ничего не угрожает, а врачи дали хороший прогноз. При этом Калиняк подчеркнул, что состояние министра остается серьезным и ему нужны время и отдых, чтобы восстановиться.

После госпитализации он находился в тяжелом состоянии. Издания страны уточнили, что вследствие полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция длилась около четырех часов, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы. 17 мая Калиняк сообщил, что Фицо перенес еще одну операцию и остается в реанимации.