Что известно о жесткой посадке вертолета с президентом Ирана на борту

Темное время суток и дождь затрудняют поиски, сообщил телеканал IRIB. По его сведениям, район поисков находится в высокогорье, добраться туда на машине невозможно, спасателям приходится передвигаться пешком. Ситуацию усложняет образовавшееся из-за дождя бездорожье. Туман, темнота и осадки не дают вести поиск с помощью дронов.