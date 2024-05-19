Что известно о жесткой посадке вертолета с президентом Ирана на борту

Связи с пропавшими нет, на местности стоит сильный туман, затрудняющий спасательные работы. Власти страны проводят экстренные совещания в связи с ситуацией.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Обстоятельства крушения
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку в районе деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщило агентство Tasnim.
На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.
Два из трех вертолетов из кортежа президента Ирана благополучно добрались до пункта назначения, они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша.
Противоречивые данные о состоянии пассажиров
Иранское агентство Mehr опубликовало информацию о том, что Раиси жив и направляется в автомобильном кортеже в город Тебриз на северо-западе страны.
Спустя некоторое время эта информация была удалена с сайта агентства.
Жизни президента и главы МИД находятся «под угрозой», сообщил агентству Reuters неназванный иранский чиновник: «Сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения».
Поисковая операция
Направленный к месту жесткой посадки вертолет иранских спасателей не смог приземлиться из-за сильного тумана и был вынужден вернуться, сообщил агентству IRNA представитель экстренных служб Ирана.
Позже глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что одна из поисково-спасательных групп достигла места крушения.
По данным IRNA, в районе предполагаемой аварии в настоящее время работают 20 спасательных отрядов, задействованы беспилотники.
Агентство Tasnim отмечает, что спасательные работы, помимо экстренных служб, ведут силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), отряды народного ополчения «Басидж», входящего в КСИР, а также группы местных жителей.
Глава Генштаба ВС Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета Раиси.
Темное время суток и дождь затрудняют поиски, сообщил телеканал IRIB. По его сведениям, район поисков находится в высокогорье, добраться туда на машине невозможно, спасателям приходится передвигаться пешком. Ситуацию усложняет образовавшееся из-за дождя бездорожье. Туман, темнота и осадки не дают вести поиск с помощью дронов.
Реакция властей
Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в связи со случившимся провел экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики, сообщила газета Tehran Times.
Позже информация о заседании совета была опровергнута газетой.
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури вместе с некоторыми членами правительства направился в административный центр иранской провинции Восточный Азербайджан город Тебриз.
Международная реакция
В ЕС заявили, что следят за ситуацией.
Премьер-министр Ирака отдал распоряжение МВД страны оказать помощь в поисках.