Жесткая посадка вертолета президента Ирана. Главное

Раиси 63 года, он ультраконсерватор, участник Исламской революции 1978−1979 годов. После революции он продолжил карьеру в органах судебной системы и прокуратуры, занимаясь в том числе религиозно-правовыми вопросами. В конце 1980-х, будучи первым заместителем председателя Верховного суда, он был одним из четырех судей, заседавших в так называемых комиссиях смерти, и согласовывал решения, по которым, по оценкам правозащитников, были убиты около 5 тыс. заключенных. Как сообщала Би-би-си, в Иране его называют «палачом 1988 года».