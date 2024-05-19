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При обстреле Шебекино ранены 11 человек, в том числе трое детей

Город Шебекино Белгородской области был обстрелян из реактивных систем залпового огня. Пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них трое детей», — написал губернатор в Telegram-канале.

Мальчик 15 лет получил осколочное ранение нижней конечности, у мальчика 12 лет — контузия, у подростка 17 лет — слепое осколочное ранение плеча. Их доставили в больницу. Кроме того, при обстреле повреждения получили семь многоквартирных домов. Выбиты окна в 98 квартирах. Осколками повреждены 25 автомобилей.

Сегодня, 19 мая, в Белгороде беспилотник самолетного типа влетел в окно многоквартирного дома. Пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке.