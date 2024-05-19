В МУП «САХ» назвали причину пожара на мусорном полигоне у Хилокского рынка

В МУП «САХ» прокомментировали пожар на мусорном полигоне у Хилокского рынка под Новосибирском. Напомним, ЧП произошло 14 мая, дымом мгновенно окутало половину города. Чтобы потушить пламя, потребовалось более трех суток — работы завершили 18 мая.