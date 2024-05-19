В МУП «САХ» назвали причину пожара на мусорном полигоне у Хилокского рынка

В МУП «САХ» прокомментировали пожар на мусорном полигоне у Хилокского рынка под Новосибирском. Напомним, ЧП произошло 14 мая, дымом мгновенно окутало половину города. Чтобы потушить пламя, потребовалось более трех суток — работы завершили 18 мая.
Прокуратура выявила нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
— Не были приняты надлежащие меры по недопущению возгорания отходов. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
В МУП «САХ» озвучили корреспондентам РБК свою версию случившегося.
— В городе был шквалистый ветер, который способствовал молниеносному распространению открытого огня.