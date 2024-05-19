Фура известной торговой сети устроила массовое ДТП на трассе М-5, есть погибший

Днем в воскресенье, 19 мая, на трассе М-5 под Миассом потерявшая управление фура устроила смертельную аварию. Сначала «Ман», на прицепе которого значился логотип сети супермаркетов, столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Форд Фокус». После фура врезалась в припаркованный на обочине грузовик «Хундай», тот продвинулся вперед и совершил наезд на автомобиль «Сани» с логотипом Wildberries.