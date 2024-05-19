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Фура известной торговой сети устроила массовое ДТП на трассе М-5, есть погибший

В массовом ДТП на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Днем в воскресенье, 19 мая, на трассе М-5 под Миассом потерявшая управление фура устроила смертельную аварию. Сначала «Ман», на прицепе которого значился логотип сети супермаркетов, столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Форд Фокус». После фура врезалась в припаркованный на обочине грузовик «Хундай», тот продвинулся вперед и совершил наезд на автомобиль «Сани» с логотипом Wildberries.

— В результате ДТП 56-летний водитель автомобиля «Хундай» от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля «Хундай» 46 лет госпитализирован.