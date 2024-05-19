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«Укрэнерго» предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила украинцев, что с понедельника они столкнутся с повсеместным отключением света, сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на заявление компании.

Источник: © РИА Новости

В начале мая в «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

«Завтра на Украину возвращаются повсеместные отключения света», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, график отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи по мск для всех категорий потребителей, при этом отключение не будет распространяться на объекты критической инфраструктуры.

Ранее «Укрэнерго» сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК «Укрэнерго» сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

энергетика