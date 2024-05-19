«Укрэнерго» предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника

Ранее «Укрэнерго» сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК «Укрэнерго» сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.