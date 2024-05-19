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Установлено точное место посадки вертолета президента Ирана Раиси

Командующий Армией Восточного Азербайджана заявил, что точное место посадки вертолета президента Ирана Эбрахама Раиси было установлено. Его слова приводят Tasnim и IRNA. Минуту назад с места катастрофы поступил сигнал с вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа.

Источник: Tasnim News

Заместитель спасательной организации сообщил, что протяженность географической зоны, где возможна вероятность крушения вертолета, составляет около 20 км. Главнокомандующий Корпуса стран исламской революции (КСИР) и вооруженные силы Ирана отправились на место посадки.

Предполагаемое место посадки вертолета — село Узи в районе Арсбарана провинции Восточный Азербайджан. Местность имеет крутой и засаженный деревьями склон, кроме того, в районе посадки вертолета сильный туман и дождь. Во время поисково-спасательной операции периодически на связь выходили член экипажа и один из пассажиров вертолета.