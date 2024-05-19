Установлено точное место посадки вертолета президента Ирана Раиси

Предполагаемое место посадки вертолета — село Узи в районе Арсбарана провинции Восточный Азербайджан. Местность имеет крутой и засаженный деревьями склон, кроме того, в районе посадки вертолета сильный туман и дождь. Во время поисково-спасательной операции периодически на связь выходили член экипажа и один из пассажиров вертолета.