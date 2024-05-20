Россия отправит в Иран на поиски Раиси два самолёта, вертолёт и 50 спасателей

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Tasnim.
Ранее советник президента России Игорь Левитин заявил, что Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолётом Раиси.
По поручению президента России Владимира Путина в Тебриз отправятся два передовых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей для помощи в поисках вертолёта иранского лидера Ибрагима Раиси.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Tasnim.
Ранее советник президента России Игорь Левитин заявил, что Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолётом Раиси.