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Россия отправит в Иран на поиски Раиси два самолёта, вертолёт и 50 спасателей

По поручению президента России Владимира Путина в Тебриз отправятся два передовых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей для помощи в поисках вертолёта иранского лидера Ибрагима Раиси.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Tasnim.

Ранее советник президента России Игорь Левитин заявил, что Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолётом Раиси.

МЧС