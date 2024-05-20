Машины всмятку, рядом скорая: три человека пострадали из-за ДТП в Приморье

По предварительной информации, 56-летний мужчина за рулем Honda CR-V выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Passat, которым управлял 25-летний водитель. Травмы получили три человека: оба автомобилиста, которым назначили амбулаторное лечение, и девушка-пассажир Volkswagen, ее отправили в больницу.