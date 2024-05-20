Машины всмятку, рядом скорая: три человека пострадали из-за ДТП в Приморье

В Приморье на 50 километре дороги «Артем — Находка — порт Восточный» произошла авария, в которой пострадали три человека. По факту ДТП полиция организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.
По предварительной информации, 56-летний мужчина за рулем Honda CR-V выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Passat, которым управлял 25-летний водитель. Травмы получили три человека: оба автомобилиста, которым назначили амбулаторное лечение, и девушка-пассажир Volkswagen, ее отправили в больницу.
«По факту автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — рассказали в пресс-службе УМВД по краю.