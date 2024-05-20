Пьяный водитель внедорожника врезался в авто с детьми в Актау

Очевидцы сообщают, что водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны 20-го микрорайона и совершил столкновение с легковым авто, двигавшемся по встречной полосе. При этом виновник аварии продолжил движение. Уже у спорткомплекса «Жас Канат» в 12-м микрорайоне на перекрестке Toyota Land Cruiser Prado врезался в автомобиль марки Kia. В последней находилась семья с малолетними детьми. Отмечается, что владелец внедорожника был пьян.