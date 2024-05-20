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Автомобиль сбил ребенка на самокате в Хабаровске

Несовершеннолетний выехал из-за припаркованных машин.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 мая в Хабаровске сбили несовершеннолетнего, который катался на самокате во дворе дома. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В 19:30 водитель автомобиля «Ниссан» наехал на ребенка, управлявшего самокатом на дворовой территории улицы Вахова около дома № 8 г.

— Водитель сбил ребенка, который выехал на дорогу из-за припаркованных машин. Несовершеннолетний был госпитализирован для проведения обследования, обстоятельства аварии выясняются, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Родителям необходимо помнить, что в соответствии с законодательством РФ, они могут быть привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, совершенные их детьми.