Автомобиль сбил ребенка на самокате в Хабаровске

Вечером 19 мая в Хабаровске сбили несовершеннолетнего, который катался на самокате во дворе дома. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 19:30 водитель автомобиля «Ниссан» наехал на ребенка, управлявшего самокатом на дворовой территории улицы Вахова около дома № 8 г.
— Водитель сбил ребенка, который выехал на дорогу из-за припаркованных машин. Несовершеннолетний был госпитализирован для проведения обследования, обстоятельства аварии выясняются, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Родителям необходимо помнить, что в соответствии с законодательством РФ, они могут быть привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, совершенные их детьми.