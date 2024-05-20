«Родные переживают»: в Хабаровске двое суток ищут 13-летнего подростка

В Хабаровске двое суток разыскивают пропавшего без вести 13-летнего Тимофея Макурина. Ориентировка появилась в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
Последний раз Тимофей был замечен прохожими в субботу, 18 мая, в районе переулка Трубного. С тех пор о местонахождении мальчика ничего неизвестно. Как утверждают знакомые семьи ребёнка, он пропадает уже не в первый раз.
«Родные переживают и ждут тебя домой», — обратились к Тимофею волонтёры.
Поисковики опубликовали приметы пропавшего. Мальчик ростом 154 сантиметра, у него короткие русые волосы и зелёные глаза. На момент исчезновения на нём были тёмно-зелёная кофта, тёмно-зелёные штаны, белые кроссовки с чёрными вставками.
Всех, кто знает, куда мог уйти Тимофей, просят обращаться к представителям ДПСО или в экстренные службы.