Ребенок погиб после наезда мотоцикла в Атырауской области

Как пишет издание, трагический инцидент произошел в минувшие выходные в селе Бодене Индерского района.
В результате наезда погиб первоклассник 2016 года рождения — он получил серьезные травмы и умер по пути в больницу.
В департаменте полиции сообщили, что за рулем мотоцикла, сбившего ребенка, находился подросток 2008 года рождения.
Отмечается, что ранее, в марте, на этого подростка уже был составлен административный протокол по статьям 612, 93 КоАП РК за управление мотоциклом без водительского удостоверения.
Полиция предупреждает, что в дальнейшем при выявлении подобных нарушений будет наложен штраф в размере 70 МРП (258 440 тенге) в соответствии со статьями КоАП РК.