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Ребенок погиб после наезда мотоцикла в Атырауской области

В Атырауской области в результате ДТП погиб ребенок — его сбили на мотоцикле. Подозреваемый в наезде — несовершеннолетний, передает издание «Ак Жайык».

Источник: Getty Images

Как пишет издание, трагический инцидент произошел в минувшие выходные в селе Бодене Индерского района.

В результате наезда погиб первоклассник 2016 года рождения — он получил серьезные травмы и умер по пути в больницу.

В департаменте полиции сообщили, что за рулем мотоцикла, сбившего ребенка, находился подросток 2008 года рождения.

Отмечается, что ранее, в марте, на этого подростка уже был составлен административный протокол по статьям 612, 93 КоАП РК за управление мотоциклом без водительского удостоверения.

Полиция предупреждает, что в дальнейшем при выявлении подобных нарушений будет наложен штраф в размере 70 МРП (258 440 тенге) в соответствии со статьями КоАП РК.