«Брала» ФСБ: 4 молодых парня и девушка попали по крупному делу в Приморье

Напомним, в Приморье снизилась уличная преступность, но выросло число киберпреступлений. В 2023 году их стало на 23% больше, половина из них — это интернет-мошенничества, с которыми пока у полиции бороться нет ресурсов. Ущерб от кибермошенничества в регионе превысил 2 млрд рублей, но его возмещение составляет меньше 1,5%.

