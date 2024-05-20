«Брала» ФСБ: 4 молодых парня и девушка попали по крупному делу в Приморье

Во Владивостоке сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий приморской полиции установили, что операторы одной из компаний сотовой связи использовали базы данных клиентов в мошеннических целях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
Отмечается, что четверо молодых людей и девушка использовали личные данные клиентов для оформления сим-карт без их согласия, которые затем продавали третьим лицам для нелегального использования.
По факту неправомерного доступа к компьютерной информации было возбуждено уголовное дело.
В результате операции была изъята компьютерная и техническая аппаратура, включая 688 сим-карт, системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, роутеры, сим-боксы и сим-банки. Расследование уголовных дел продолжается, и правоохранительные органы устанавливают круг потерпевших и сумму причиненного ущерба.
Напомним, в Приморье снизилась уличная преступность, но выросло число киберпреступлений. В 2023 году их стало на 23% больше, половина из них — это интернет-мошенничества, с которыми пока у полиции бороться нет ресурсов. Ущерб от кибермошенничества в регионе превысил 2 млрд рублей, но его возмещение составляет меньше 1,5%.