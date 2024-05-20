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Машина скорой помощи столкнулась с легковым авто в Атырау

В воскресенье, 19 мая, в Атырау произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легковушки. В результате аварии пострадал один человек, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Как сообщили журналистам в управлении полиции города Атырау, ДТП произошло на трассе Атырау — Индер, в районе села Акжар.

По данным полицейских, 56-летний водитель автомобиля машины скорой помощи при повороте налево совершил столкновение с автомобилем марки Mercedes под управлением водителя 1980 года рождения, двигавшимся по дороге в противоположном направлении.

«В результате пассажир автомобиля Mercedes доставлен в областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов», — говорится в сообщении.