Пленный пограничник рассказал о «нулевой обороне» под Харьковом

«Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было ну просто ничего нет. Мы встречали, грубо говоря (ВС России — Прим. ред.) “на полный рост”», — заявил пленный.
По его словам, подразделение в котором он служил, прибыло на передовые позиции вблизи границы чуть более месяц назад. Там пограничникам пришлось буквально «откапывать себе норы», чтобы не замерзнуть по ночам.
«Своими руками, своими силами, потому что нам даже карты не показывали, нас раз проводник провел и на этом все. Сказали ребята выходите сами, выучите сами дорогу себе», — рассказал пленный.
Он добавил, что все земляные работы проводили в плохую погоду, на протяжении нескольких недель спали в неподготовленных затопленных водой блиндажах.
В последнюю неделю группировка войск «Север» активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в этом районе, то есть отступить.
В пятницу в Минобороны заявили, что за неделю российским войскам сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 48 — в зоне ответственности группировки войск «Север».