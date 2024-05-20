Остин
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: спасатели не нашли следов вертолета Раиси на месте обнаруженного БПЛА источника тепла

ДУБАЙ, 20 мая. /ТАСС/. Отряды иранских спасателей достигли места источника тепла, обнаруженного турецким беспилотником, но не нашли следов совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Источник: AFP 2023

Турецкий БПЛА ранее обнаружил источник тепла, на месте которого, предположительно, могли быть обломки вертолета Раиси. Как заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, этот район находится у иранской деревни Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном.