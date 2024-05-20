СМИ: спасатели не нашли следов вертолета Раиси на месте обнаруженного БПЛА источника тепла

Турецкий БПЛА ранее обнаружил источник тепла, на месте которого, предположительно, могли быть обломки вертолета Раиси. Как заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, этот район находится у иранской деревни Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном.