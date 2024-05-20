В лесу под Новосибирском пропал 35-летний мужчина с бельмом на глазу

Рост Алексея около 172 см, у него xудощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Он был одет в красную ветровку, черные штаны, черные сланцы и черную шапку. С собой у него быд черный пакет. У Алексея бельмо на левом глазу.