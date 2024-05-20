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В лесу под Новосибирском пропал 35-летний мужчина с бельмом на глазу

С собой у него быд черный пакет.

Источник: Лиза Алерт

В Новосибирской области в деревне Новососедово пропал 35-летний Алексей Чернышов. 18 мая он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт НСО».

Рост Алексея около 172 см, у него xудощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Он был одет в красную ветровку, черные штаны, черные сланцы и черную шапку. С собой у него быд черный пакет. У Алексея бельмо на левом глазу.

Всех, кто располагает информацией о местнахождении пропавшего, просят позвонить по следующим бесплатным телефонам: 112 или 8 800 700 54 52.

Ранее 76-летняя пенсионерка с ОбьГЭСа потерялась в Новосибирске.