Остин
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток из Красноярска разбил 10 машин на угнанном у родителей авто

Школьник из Красноярска решил почувствовать себя взрослым.

Источник: Соцсети

Он выпил, сел за руль родительского авто без разрешения и разбил 10 машин на парковке в микрорайоне Солнечный.

Об этом рассказали в местном паблике. Массовую аварию подросток устроил на проспекте 60 лет Образования СССР. Заезжая на парковку у ТЦ «Солнечный», юный водитель чуть не сбил нескольких человек и повредил транспорт.

Скрывшись с места ДТП, гонщик направился в сторону СНТ «Луч». Там его задержали сотрудники ГИБДД. Показания датчика алкогольного опьянения показали 0,50 мг/л.

На школьника составили ряд административных протоколов, в том числе за пьяную езду, отсутствие прав, оставление места ДТП. Также материалы были переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Полицейские могут привлечь к ответственности родителей школьника.

В июне прошлого года в Красноярском крае подросток на отцовской машине сбил ребенка.