Подросток из Красноярска разбил 10 машин на угнанном у родителей авто

Он выпил, сел за руль родительского авто без разрешения и разбил 10 машин на парковке в микрорайоне Солнечный.
Об этом рассказали в местном паблике. Массовую аварию подросток устроил на проспекте 60 лет Образования СССР. Заезжая на парковку у ТЦ «Солнечный», юный водитель чуть не сбил нескольких человек и повредил транспорт.
Скрывшись с места ДТП, гонщик направился в сторону СНТ «Луч». Там его задержали сотрудники ГИБДД. Показания датчика алкогольного опьянения показали 0,50 мг/л.
На школьника составили ряд административных протоколов, в том числе за пьяную езду, отсутствие прав, оставление места ДТП. Также материалы были переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Полицейские могут привлечь к ответственности родителей школьника.
В июне прошлого года в Красноярском крае подросток на отцовской машине сбил ребенка.