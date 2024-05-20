Трехлетний мальчик остался без присмотра и утонул в реке в Красноярском крае

Трагедия произошла вечером 18 мая на реке Чулым, протекающей на территории садового общества Щетинкино. Как сообщает краевой Следком, 3-летний мальчик жил в доме с родителями и старшей сестрой. Вечером ребенок остался без присмотра взрослых и самостоятельно вышел за ограду дома. Через несколько минут мать мальчика заметила его отсутствие и пошла искать малыша.