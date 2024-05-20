Остин
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехлетний мальчик остался без присмотра и утонул в реке в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребёнка.

Источник: Следственный комитет РФ

Трагедия произошла вечером 18 мая на реке Чулым, протекающей на территории садового общества Щетинкино. Как сообщает краевой Следком, 3-летний мальчик жил в доме с родителями и старшей сестрой. Вечером ребенок остался без присмотра взрослых и самостоятельно вышел за ограду дома. Через несколько минут мать мальчика заметила его отсутствие и пошла искать малыша.

В это время соседи обнаружили тело мальчика в водоёме неподалёку от дома. Очевидцы достали его из воды и передали сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовной дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие.

Добавим, по данным МЧС по краю, с начала 2024 года на водных объектах региона зарегистрировано 20 происшествий, 10 человек погибло, спасено 19 человек.

несчастный случай