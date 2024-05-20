Убийцы и педофилы: кого в Казахстане приговаривают к пожизненному заключению

«На сегодняшний день наказание в виде пожизненного лишения свободы (ПЛС) отбывают порядка 200 осужденных. С 2021 года по 2023 год вынесено 45 приговоров к ПЛС, — сообщил Тенизжан Джанибеков в ответ на запрос нашей редакции. — В настоящий момент ПЛС отбывают лица, осужденные за квалифицированные убийства (статья 99, часть 2 Уголовного кодекса), убийства малолетнего лица (статья 99, часть 3 Уголовного кодекса), преступления против половой неприкосновенности малолетнего (статья 120, часть 4 и статья 121, часть 4 Уголовного кодекса), акт терроризма (статья 255, часть 4 Уголовного кодекса)».
Давайте вспомним громкие преступления, за которые людей в Казахстане приговаривали к самому суровому наказанию.
Преступления последних двух лет
В Алматинской области к пожизненному заключению приговорили мужчину, который насиловал трехлетних внучек своей сожительницы, а семилетней падчерице прижигал гениталии.
Комментируя это страшное преступление, детский омбудсмен Динара Закиева сказала:
«Данный случай и статистика в целом поднимают еще одну проблему. Сегодня, по данным МВД, 70 процентов преступлений в семейно-бытовой сфере связаны с алкоголизмом, алкогольным опьянением и неблагополучием».
В Туркестанской области суд приговорил к пожизненному заключению, химической кастрации и выплате морального ущерба в размере 100 миллионов тенге 48-летнего рецидивиста, который убил пятилетнюю девочку.
Девочка была соседкой мужчины. Ее истерзанное тело нашли у него в сарае.
«По его словам, за неделю до этого он употреблял алкоголь. То есть он неделю употреблял, и как все это происходило, он не помнит. Хотя осознает, что все это преступление, что все это неправильно. Он раскаялся. Насчет соучастников — по делу нет никаких соучастников. В этом направлении следствие однозначно ответило, что нет никаких доказательств, что был кто-то рядом».
В Актау к химической кастрации и пожизненному заключению приговорен бывший военный, который неоднократно насиловал свою 11-летнюю дочь.
Житель Темиртау был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении падчериц.
«Находясь в гостиной своей квартиры, подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2009 года рождения. В тот месяц он совершил аналогичные действия в отношении второй падчерицы 2012 года рождения. То есть подсудимый достоверно знал о несовершеннолетнем возрасте потерпевших и о том, что они не смогут ему оказать должного сопротивления, воспользовавшись этим, неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера. Вина подсудимого в суде доказана показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами, а также результатами экспертиз».
Оснований для кастрации суд не увидел.
В Атырау пожизненное получил «авангардский стрелок» — мужчина, совершивший умышленное убийство трех человек и тяжело ранивший четвертого. Самому младшему из погибших было 22 года, двум другим — 26 и 27 лет.
Конфликт в этом случае также разгорелся из-за детей. В суде было установлено, что подсудимый К. начал встречаться с замужней женщиной.
«Уйдя к нему из семьи с тремя детьми, женщина запретила им общаться с отцом. Спустя время подсудимый К. избил двоих детей сожительницы. Об этом дети сообщили своему отцу, показав видеозапись полученных травм. Отец с заявлением обратился в полицию. В полицейском участке между сторонами возник конфликт, который они намеревались разрешить при встрече».
На встречу с будущим убийцей отправился дядя пострадавших детей (брат их отца) и его родственники. Дядя детей и еще двое мужчин, которые были с ним, погибли. Третий получил ранение.
В области Жетысу к пожизненному приговорили человека, который сначала изнасиловал несовершеннолетнюю, а потом убил ее.
В Астане мужчина в процессе распития спиртного нанес многочисленные удары 5-летней дочери сожительницы. Девочка умерла. Убийца получил пожизненное.
В Караганде суд дал пожизненное человеку, укравшему надувную резиновую лодку у своего знакомого, а затем убившему этого знакомого, его жену и дочь.
Все эти приговоры были вынесены в течение последних двух лет. А теперь вспомним о двух, пожалуй, самых громких преступлениях в истории современного Казахстана.
Кулекбаев и Челах
В 2016 в Алматы случился теракт. Руслан Кулекбаев ездил по городу и стрелял в людей. Он убил 10 человек, большинство из них были полицейскими. Террориста приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в самой известной колонии Казахстана — в «Черном беркуте». В 2018-м он пытался покончить с собой.
В 2023 Кулекбаев выразил раскаяние, расплакался перед журналистами.
«Что было — то было. Я их не смогу вернуть. Но чтобы их сердца успокоились, если вы меня видите и слышите, если вы меня простите, это будет ваша доброта ко мне. Пусть Аллах даст вам всего лучшего в обоих мирах».
Пограничник Владислав Челах совершил свое страшное преступление в 2012 году. Он убил 14 своих сослуживцев и егеря. Сейчас он отбывает пожизненный срок и может рассчитывать на условно-досрочное не ранее 2037 года.
Как и Кулекбаев, Челах содержится в «Черном беркуте».