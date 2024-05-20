Убийцы и педофилы: кого в Казахстане приговаривают к пожизненному заключению

«По его словам, за неделю до этого он употреблял алкоголь. То есть он неделю употреблял, и как все это происходило, он не помнит. Хотя осознает, что все это преступление, что все это неправильно. Он раскаялся. Насчет соучастников — по делу нет никаких соучастников. В этом направлении следствие однозначно ответило, что нет никаких доказательств, что был кто-то рядом».