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Вертолет президента Раиси найден, к нему направляются спасатели — ТВ

АЛМАТЫ, 20 мая — Sputnik. Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поиско-спасательные группы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Источник: Sputnik.kz

«Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, Иранский Красный Полумесяц так же заявил об обнаружении вертолета Раиси.

Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.