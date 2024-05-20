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Иностранец сбил ребенка на переходе во Владивостоке: у девочки переломы ног

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая, ФедералПресс. Во Владивостоке заключен под стражу иностранец, который сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в выходные. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Источник: РИА "Новости"

«28-летний мужчина подозревается в том, что 17 мая 2024 года он управлял автомобилем Toyota Prius на ул. Анны Щетининой во Владивостоке и в районе дома № 15 совершил наезд на несовершеннолетнюю 2014 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В настоящее время пострадавшая девочка находится в больнице, у нее диагностированы переломы голеностопов обеих ног.

По решению суда виновника заключили под стражу на два месяца. В настоящее время расследование уголовного дела по статье «Нарушении Правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Известно, что автомобиль виновник ДТП выкупил в ломбарде, а владелец иномарки скончался. Задержанный работал в строительном магазине разнорабочим.

Напомним, в Приморье сотрудники ФСБ накрыли канал незаконной миграции из стран Центральной Азии. Участники группы задержаны и заключены под стражу.