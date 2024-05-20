Иностранец сбил ребенка на переходе во Владивостоке: у девочки переломы ног

«28-летний мужчина подозревается в том, что 17 мая 2024 года он управлял автомобилем Toyota Prius на ул. Анны Щетининой во Владивостоке и в районе дома № 15 совершил наезд на несовершеннолетнюю 2014 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.