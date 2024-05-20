Иностранец сбил ребенка на переходе во Владивостоке: у девочки переломы ног

«28-летний мужчина подозревается в том, что 17 мая 2024 года он управлял автомобилем Toyota Prius на ул. Анны Щетининой во Владивостоке и в районе дома № 15 совершил наезд на несовершеннолетнюю 2014 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В настоящее время пострадавшая девочка находится в больнице, у нее диагностированы переломы голеностопов обеих ног.
По решению суда виновника заключили под стражу на два месяца. В настоящее время расследование уголовного дела по статье «Нарушении Правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
Известно, что автомобиль виновник ДТП выкупил в ломбарде, а владелец иномарки скончался. Задержанный работал в строительном магазине разнорабочим.
Напомним, в Приморье сотрудники ФСБ накрыли канал незаконной миграции из стран Центральной Азии. Участники группы задержаны и заключены под стражу.