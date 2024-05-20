Второй самолет МЧС вылетел в иранский Тебриз

«Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз. Самолет Ил-76 доставит к месту проведения поиско-спасательной операции в Иране специалистов МЧС России и вертолет отряда “Центроспас”, для осуществления поиска с воздуха», — говорится в сообщении.