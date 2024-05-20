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Второй самолет МЧС вылетел в иранский Тебриз

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Второй самолет Ил-76 МЧС России с вертолетом на борту вылетел из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз. Самолет Ил-76 доставит к месту проведения поиско-спасательной операции в Иране специалистов МЧС России и вертолет отряда “Центроспас”, для осуществления поиска с воздуха», — говорится в сообщении.

МЧС уточняет, что самолет доставит 47 специалистов отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», три кинологических расчета и четыре единицы техники, в том числе вертолет.

Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета.