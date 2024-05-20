Второй самолет МЧС вылетел в иранский Тебриз

«Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз. Самолет Ил-76 доставит к месту проведения поиско-спасательной операции в Иране специалистов МЧС России и вертолет отряда “Центроспас”, для осуществления поиска с воздуха», — говорится в сообщении.
МЧС уточняет, что самолет доставит 47 специалистов отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», три кинологических расчета и четыре единицы техники, в том числе вертолет.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета.