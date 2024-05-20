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В 06:10 в Воронежской области объявили отбой атаки БПЛА

В понедельник, 20 мая, МЧС сообщило об отбое опасности атаки беспилотными воздушными судами.

Сегодня ночью опасность держалась 3 часа 10 минут, ее объявили в Воронежской области в 03:00.

Правительство области очередной раз попросило жителей региона не выкладывать снимки остатков БПЛА, а также не выкладывать в соцсети фото или видео с последствиями падения беспилотников. Особенно просят воздержаться от указания точной географии, где было сбито воздушное судно, и куда оно упало. Съемка помогает врагу сориентироваться, где у нас стоят ПВО.

Напомним, 12 апреля, губернатор Воронежской области отвечал в прямом эфире на вопросы жителей региона. Одно из мнений граждан касалось частых оповещений опасности атаки БПЛА. У Александра Гусева спросили, не станут ли такие сообщения привычными до такой степени, что на них перестанут обращать внимание. Глава Воронежской области сообщил, что предупреждение об опасности приходит в том случае, если беспилотные авиационные средства летят именно в сторону нашего региона. Чаще всего они ликвидируются системой РЭБ. Поэтому до взрывов не доходит, БПЛА просто падают, теряя управление.

— В оповещениях мы точно не перестраховываемся. Когда коллеги из МО РФ видят, что БПЛА идет по курсу на Воронежскую область, то соответствующие службы начинают отрабатывать оповещения с предупреждением об этом. К счастью, работа ПВО часто не требуется, большая часть беспилотников подавляется системами РЭБ, — рассказал Александр Викторович.