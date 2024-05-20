В 06:10 в Воронежской области объявили отбой атаки БПЛА

Напомним, 12 апреля, губернатор Воронежской области отвечал в прямом эфире на вопросы жителей региона. Одно из мнений граждан касалось частых оповещений опасности атаки БПЛА. У Александра Гусева спросили, не станут ли такие сообщения привычными до такой степени, что на них перестанут обращать внимание. Глава Воронежской области сообщил, что предупреждение об опасности приходит в том случае, если беспилотные авиационные средства летят именно в сторону нашего региона. Чаще всего они ликвидируются системой РЭБ. Поэтому до взрывов не доходит, БПЛА просто падают, теряя управление.