«Выживших нет»: потерпевший крушение вертолет президента Ирана найден (видео)

Первая встреча лидеров Казахстана и Ирана состоялась в сентябре того же года. Тогда Токаев подчеркивал, что Иран — добрый сосед Казахстана в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном нет никаких разногласий, отмечал глава государства.