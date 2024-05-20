Обокравший храм житель Аларского района отправлен в колонию особого режима

Первое из двух преступлений, за которые он в этот раз попал на скамью подсудимых, рецидивист совершил 30 июня прошлого года: ночью, взломав замок, влез в гараж в поселке Кутулик и почти унес оттуда мотоблок стоимостью 28 тысяч рублей. Помешала ему хозяйка дома. Женщина вышла во двор, услышав шум, и спугнула вора.