Обокравший храм житель Аларского района отправлен в колонию особого режима

Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, 30-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за любовь к чужому имуществу, был признан виновным по двум статьям УК РФ — кража и покушение на кражу.
Первое из двух преступлений, за которые он в этот раз попал на скамью подсудимых, рецидивист совершил 30 июня прошлого года: ночью, взломав замок, влез в гараж в поселке Кутулик и почти унес оттуда мотоблок стоимостью 28 тысяч рублей. Помешала ему хозяйка дома. Женщина вышла во двор, услышав шум, и спугнула вора.
Неудача не отрезвила грабителя и несколько дней спустя он отправился на новое дело: из храма, в котором он подвизался на ремонтных работах, мужчина утащил бензиновый триммер стоимостью 7 тысяч рублей.
«Учитывая, что подсудимый совершил указанное преступление, будучи ранее неоднократно судимым, при наличии рецидива преступлений в его действиях, суд согласился с доводами стороны обвинения о невозможности исправления жителя Аларского района без изоляции от общества», — говорят в надзорном ведомстве, уточняя, что «суд приговорил его к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима».